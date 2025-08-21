Baywatch auf WienerischJetzt kostenlos streamen
Donauinsel - Leiwand am Eiland
Folge 3: Baywatch auf Wienerisch
49 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 6
Sommer auf der Donauinsel! Während Freunde die Zeit gemeinsam genießen, sucht ein einsamer FKK-Anhänger nach der perfekten Begleitung. Auf der 90er-Jahre-Party wird unterdessen ausgiebig geflirtet. Wird Christian, der alle Kriterien erfüllt, sein Glück finden?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4