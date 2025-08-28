Wenn die Jamaica Bar zur Wiesn wirdJetzt kostenlos streamen
Donauinsel - Leiwand am Eiland
Folge 4: Wenn die Jamaica Bar zur Wiesn wird
47 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 6
Die Donauinsel - hier treffen verschiedene Welten aufeinander: Sonnenbadende, Träumer und der legendäre "schnellste Mann der Insel" mit seinem futuristischen E-Roller. Oberösterreicher bringen ihre Kultur zu den Afrikatagen mit, während in der Jamaica Bar das jährliche FKK-Oktoberfest für Aufsehen sorgt. Die Insel zeigt sich als bunter Mikrokosmos, in dem Alltag und Verpflichtungen in weite Ferne rücken und jeder auf seine Weise die Zeit genießt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Donauinsel - Leiwand am Eiland
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4