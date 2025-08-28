Zum Inhalt springenBarrierefrei
Donauinsel - Leiwand am Eiland

Wenn die Jamaica Bar zur Wiesn wird

ATVStaffel 4Folge 4vom 28.08.2025
Wenn die Jamaica Bar zur Wiesn wird

Folge 4: Wenn die Jamaica Bar zur Wiesn wird

47 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 6

Die Donauinsel - hier treffen verschiedene Welten aufeinander: Sonnenbadende, Träumer und der legendäre "schnellste Mann der Insel" mit seinem futuristischen E-Roller. Oberösterreicher bringen ihre Kultur zu den Afrikatagen mit, während in der Jamaica Bar das jährliche FKK-Oktoberfest für Aufsehen sorgt. Die Insel zeigt sich als bunter Mikrokosmos, in dem Alltag und Verpflichtungen in weite Ferne rücken und jeder auf seine Weise die Zeit genießt.

