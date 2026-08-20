Donauinsel - Leiwand am Eiland
Folge 3: Sommer, Sonne, Rituale
48 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Wenn die Sonne brennt und das Thermometer Richtung Hochsommer klettert, sehnen sich die Wienerinnen und Wiener nach dem kühlen Nass und finden es wie immer auf der Donauinsel. Dabei hoffen einige Badegäste auch auf neue Bekanntschaften. Und was macht einen Sommertag sonst noch perfekt? Eine luxemburgische Studentenverbindung feiert mit jeder Menge Trinkspiele.
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Donauinsel - Leiwand am Eiland
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: ProSiebenSat.1 PULS 4