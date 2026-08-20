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Donauinsel - Leiwand am Eiland

Sommer, Sonne, Rituale

ATVStaffel 5Folge 3vom 20.08.2026
Sommer, Sonne, Rituale

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Donauinsel - Leiwand am Eiland

Folge 3: Sommer, Sonne, Rituale

48 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Wenn die Sonne brennt und das Thermometer Richtung Hochsommer klettert, sehnen sich die Wienerinnen und Wiener nach dem kühlen Nass und finden es wie immer auf der Donauinsel. Dabei hoffen einige Badegäste auch auf neue Bekanntschaften. Und was macht einen Sommertag sonst noch perfekt? Eine luxemburgische Studentenverbindung feiert mit jeder Menge Trinkspiele.

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