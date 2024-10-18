Dorfverbrechen
Folge 3: Kommissar Bär
50 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12
Im April 2012 fahndet die Polizei in Tirol nach einem Braunbären, der durch die Wälder streunt. Doch statt dem Tier finden die Beamten eine Leiche. Auf einem abschüssigen Gelände bergen sie den leblosen Körper des Delikatessenhändlers Peter H. Die Obduktion des Opfers deckt eine furchtbare Wahrheit auf: Der Südtiroler wurde betäubt und daraufhin erschlagen. Doch wer steckt hinter diesem grausamen Verbrechen?
Genre:CRIME
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4