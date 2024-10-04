Dorfverbrechen
Folge 1: Toxische Landliebe
49 Min.Folge vom 04.10.2024Ab 12
2022 wird der Landwirt Andreas F. in seinem Partykeller mit Methanol vergiftet. Er fällt für einige Tage ins Koma und verliert schließlich sein Sehvermögen. Verdächtig ist seine Freundin Bernadette H. Andreas hatte die Konditorin aus dem niederösterreichischen Aderklaa in einem Testament zur Erbin seines Bauernhofs bestimmt. Wollte sie den Mann deshalb aus dem Weg schaffen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dorfverbrechen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: ATV