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Dorfverbrechen

Toxische Landliebe

ATVStaffel 2Folge 1vom 04.10.2024
Toxische Landliebe

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Dorfverbrechen

Folge 1: Toxische Landliebe

49 Min.Folge vom 04.10.2024Ab 12

2022 wird der Landwirt Andreas F. in seinem Partykeller mit Methanol vergiftet. Er fällt für einige Tage ins Koma und verliert schließlich sein Sehvermögen. Verdächtig ist seine Freundin Bernadette H. Andreas hatte die Konditorin aus dem niederösterreichischen Aderklaa in einem Testament zur Erbin seines Bauernhofs bestimmt. Wollte sie den Mann deshalb aus dem Weg schaffen?

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