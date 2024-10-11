Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 2vom 11.10.2024
49 Min.Ab 12

Der Rentner Alois F. kommt im Februar 2011 durch mysteriöse Umstände zu Tode. Die Österreicherin Karin Ableidinger schöpft einen furchtbaren Verdacht: Ihr Vater war vor seinem Tod von derselben polnischen Pflegerin wie Alois betreut worden. Die Exhumierung der beiden Leichen enthüllt schließlich ein entsetzliches Verbrechen.

