Dorfverbrechen
Folge 2: Osmane & Arsen-Dame
49 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12
Der Rentner Alois F. kommt im Februar 2011 durch mysteriöse Umstände zu Tode. Die Österreicherin Karin Ableidinger schöpft einen furchtbaren Verdacht: Ihr Vater war vor seinem Tod von derselben polnischen Pflegerin wie Alois betreut worden. Die Exhumierung der beiden Leichen enthüllt schließlich ein entsetzliches Verbrechen.
Genre:Krimi
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4