Dorfverbrechen
Folge 4: Tod in der Tiefe
49 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12
2016 stößt ein Spaziergänger am Traunsee auf einen Koffer, in dem sich die abgetrennten Extremitäten eines Menschen befinden. Die Polizei wird eingeschaltet, stellt in einem anderen Koffer den dazugehörigen Torso sicher und entdeckt eine weitere Leiche. Die Identifizierung der Toten enthüllt das traurige Schicksal eines Senioren-Ehepaars. Außerdem bei "Dorfverbrechen": Ein entsetzlicher Fall von Tierquälerei, der sich 2022 in Altlengbach abgespielt hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dorfverbrechen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4