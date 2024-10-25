Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dorfverbrechen

Tod in der Tiefe

ATVStaffel 2Folge 4vom 25.10.2024
Tod in der Tiefe

Dorfverbrechen

Folge 4: Tod in der Tiefe

49 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12

2016 stößt ein Spaziergänger am Traunsee auf einen Koffer, in dem sich die abgetrennten Extremitäten eines Menschen befinden. Die Polizei wird eingeschaltet, stellt in einem anderen Koffer den dazugehörigen Torso sicher und entdeckt eine weitere Leiche. Die Identifizierung der Toten enthüllt das traurige Schicksal eines Senioren-Ehepaars. Außerdem bei "Dorfverbrechen": Ein entsetzlicher Fall von Tierquälerei, der sich 2022 in Altlengbach abgespielt hat.

