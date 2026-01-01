Dorfverbrechen
2 StaffelnAb 12
2 StaffelnAb 12
Mit Joyn+ ohne Werbung schauen
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Dorfverbrechen
Land der Berge, Land am Strome. Land der Intrige, Land der Tode. Die Idylle im ländlichen Raum trügt hin und wieder. Und wenn Kapitalverbrechen in der kleinen Gemeinde geschehen, trifft das die Dorfgesellschaft umso härter. Denn dort wird der Freund und Nachbar plötzlich zum eiskalten Serienmörder, linken Gauner oder kriminellen Bankräuber. Das True-Crime Format "Dorfverbrechen" beleuchtet echte Kriminalfälle aus ganz Österreich.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 2: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: ATV
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs