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Downton Abbey

Das Verbrechen

NBCUniversalStaffel 4Folge 3vom 01.03.2026
Das Verbrechen

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Downton Abbey

Folge 3: Das Verbrechen

48 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Die Crawleys veranstalten ein großes Fest in Downton Abbey, zu dem Cora bewusst auch mehrere attraktive junge Männer einlädt, um Mary aus ihrer Trauer zu reißen. Lord Gillingham bemüht sich dann tatsächlich sehr um Mary, ist jedoch bereits verlobt. Edith hat Michael Gregson eingeladen und hofft, dass er bei ihrem Vater einen positiven Eindruck machen kann. Als fast alle durch die Party abgelenkt sind, fällt Lord Gillinghams Diener über Anna her und vergewaltigt sie ...

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