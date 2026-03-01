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Downton Abbey

Besuch aus Amerika

NBCUniversalStaffel 4Folge 9vom 01.03.2026
Besuch aus Amerika

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Downton Abbey

Folge 9: Besuch aus Amerika

93 Min.Folge vom 01.03.2026

Im Sommer beziehen die Crawleys ihr Stadthaus in London, wo Rose dem Hof vorgestellt werden soll. Daher kommen auch Coras Mutter und Bruder aus Amerika zu Besuch. Edith ist ebenfalls aus der Schweiz zurück, leidet aber darunter, ihre Tochter zur Adoption freigegeben zu haben. Mary erkennt, dass sie sich allmählich zwischen Lord Gillingham und Charles Blake entscheiden muss. Doch dann droht Rose in einen Skandal um einen gestohlenen Brief des Prince of Wales zu geraten ...

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