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Downton Abbey

Eine schwere Entscheidung

NBCUniversalStaffel 4Folge 7vom 01.03.2026
Eine schwere Entscheidung

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Downton Abbey

Folge 7: Eine schwere Entscheidung

48 Min.Folge vom 01.03.2026

Während Robert in die USA reist, um seinem Schwager zu helfen, müssen sich Mary und Blake zusammenraufen, als ihr neues Bewirtschaftungsprojekt für Downton ernsthaft in Gefahr gerät. Auch Gillingham macht Mary weiter den Hof, weicht aber ihren Fragen nach seiner Verlobten aus. Edith hat noch immer nichts über Michaels Verbleib erfahren und denkt in ihrer Verzweiflung über einen Schwangerschaftsabbruch nach. Isobel kümmert sich indessen um die ernstlich erkrankte Violet ...

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