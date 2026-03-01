Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Downton Abbey

Annas Geheimnis

NBCUniversalStaffel 4Folge 5vom 01.03.2026
Annas Geheimnis

Annas GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Downton Abbey

Folge 5: Annas Geheimnis

47 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Als ein langjähriger, aber hochverschuldeter Pächter Downton Abbeys stirbt, werden die unterschiedlichen Ansichten von Mary und ihrem Vater bezüglich der Zukunft des Anwesens erneut deutlich. Während Mary und Tom die Farm fortan selbst bewirtschaften wollen, leiht Robert dem Sohn des Pächters kurzerhand das Geld, um die Pacht selbst fortzuführen. Bates setzt indes Mrs. Hughes solange unter Druck, bis sie ihm endlich verrät, was Anna ihm so dezidiert zu verschweigen versucht ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Downton Abbey
NBCUniversal
Downton Abbey

Downton Abbey

Alle 6 Staffeln und Folgen