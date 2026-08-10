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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Kampf um die Wahrheit

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 11vom 10.08.2026
Kampf um die Wahrheit

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 11: Kampf um die Wahrheit

46 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

In einem Restaurant wird ein toter Mann gefunden. Die Ursache für sein Ableben ist nicht so einfach festzustellen, ebenso ist unklar, ob es sich um ein Verbrechen handelt. Findet Dr. G das entscheidende Puzzlestück? Auch der Fall eines Mannes aus Orlando ist knifflig: Scheinbar starb er an einer Überdosis Drogen. Seine Familie ist jedoch überzeugt, dass er sich die Überdosis nicht freiwillig verabreicht hat. Hat sie Recht?

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