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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Wutbewältigung

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 10.08.2026
Wutbewältigung

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 3: Wutbewältigung

41 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Der Tod eines 41-jährigen Mannes sieht ganz nach einem Selbstmord aus - schließlich war er nach der Scheidung von seiner Frau schwer depressiv. Doch seine Familie glaubt, dass seine Ex-Frau ihn vergiftet hat. Dr. G nimmt sich des Falles an und lüftet ein schreckliches Geheimnis. Außerdem erklärt sie, wie sie vorgeht, wenn ein anonymer Toter in ihrer Leichenhalle landet.

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