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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Wer passt auf die Kinder auf?

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 10.08.2026
Wer passt auf die Kinder auf?

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 6: Wer passt auf die Kinder auf?

45 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

In einem Haus werden ein totes Baby und ein totes Kleinkind gefunden. Die Kleinen haben keine äußeren Verletzungen. Was also war die Todesursache? Kohlenmonoxid? Eine Überdosis Erkältungsmedizin? Oder gar plötzlicher Kindstod? Dr. G steht vor einer schwierigen Aufgabe. Auch im Falle der verstorbenen Veronica Murphy ist Dr. Gs Fachwissen gefragt: War wirklich Veronicas Eierstockkrebs die Todesursache?

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