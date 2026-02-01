Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kiss of Death?

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 12vom 23.02.2026
Folge 12: Kiss of Death?

46 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12

Claire Jackson stirbt nach kurzer Krankheit unerwartet an Leberversagen. Als Dr. G die Frau auf den Tisch bekommt, ist sie geschockt: Claires Körper ist mit Geschwüren übersät. Claire selbst glaubte, dass der Biss eines Menschen die Ursache für ihre Erkrankung war. Was Dr. G schließlich herausfindet, schockiert alle Beteiligten. Und: Der Epileptiker Dale Ennis erleidet einen Anfall und legt sich anschließend schlafen. Allerdings wacht er nicht wieder auf ...

