Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 13: The Desperate Crossing
46 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12
Eine querschnittsgelähmte Frau wird tot in einem Park in Orlando aufgefunden. Seltsam ist, dass die Verstorbene ein gutes Stück entfernt von ihrem Rollstuhl liegt. Außerdem ist ihr Körper über und über mit Prellungen bedeckt. Im zweiten Fall muss Dr. G den mysteriösen Tod eines Diabetikers aufklären. Der Mann klagte über Halsschmerzen und setzte auf Bettruhe, um sich zu kurieren. Kurze Zeit später war er tot ...
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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
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Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.