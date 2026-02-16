Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 7: The Things Men Do ...
47 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12
Der 24-jährige Luis Rey überschlägt sich mit seinem Pickup und stirbt noch an der Unfallstelle. Bei der Obduktion kann Dr. G allerdings keine tödlichen Verletzungen feststellen. Doch die Analyse der Organe liefert schließlich einen Hinweis auf die Todesursache. Und: Nahe der mexikanischen Grenze wird der 20-jährige Benedicto Ramos tot in der unerbittlichen texanischen Wildnis gefunden. Woran starb der illegale Einwanderer?
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.