The Truth of the MatterJetzt kostenlos streamen
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 8: The Truth of the Matter
47 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12
Nach der Versöhnung mit ihrem Ex-Mann Bob begleitet Carol Moleskie ihn zum ersten und letzten Mal auf die Truthahnjagd: Aus Bobs Waffe löst sich ein Schuss und tötet Carol. Handelt es sich wirklich um einen Jagdunfall, oder hat Bob seine Frau erschossen? Und: Der Alkoholiker Kyle Gilbert stirbt zwei Wochen, nachdem er heftig verprügelt wurde. Auf den ersten Blick sind die Schläge Schuld an seinem Ableben. Doch Dr. G hat eine andere Theorie.
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.