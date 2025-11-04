Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Versteckte Gefahren

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 12vom 04.11.2025
Versteckte Gefahren

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 12: Versteckte Gefahren

47 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Diego Cardoza kam aus Guatemala in die USA und lebt dort in ärmlichen Verhältnissen. Eines Tages will ihn seine Tochter zum Frühstück wecken, doch er wacht nicht auf. Diego ist tot. Seine Familie vermutet, dass er sich über verseuchtes Wasser aus seinem Hausbrunnen eine tödliche Infektion zugezogen hat. Doch Dr. G ermittelt eine andere Ursache. Auch Trey Mitchell stirbt sehr plötzlich. Nahm er sich in einer depressiven Phase das Leben?

