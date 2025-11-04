Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trügerischer Eindruck

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 11vom 04.11.2025
47 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Dr. G blickt auf besonders knifflige Fälle zurück. Einer davon war der Tod von Peter Gibbs. Eine Woche nach seinem mysteriösen Verschwinden wurden in einem texanischen Sumpf Säcke mit Leichenteilen gefunden - die Überreste von Peter Gibbs. Was ist dem Mann zugestoßen? Auch das Ableben von Raymond Morris gab Dr. G Rätsel auf: Er wurde von einem Transporter angefahren, doch verursachte wirklich der Aufprall seinen Tod?

