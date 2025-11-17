Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Deadly Silence

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 17vom 17.11.2025
Folge 17: Deadly Silence

45 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Phil Greene besucht seine Tochter in Florida. Nach einem Sturz klagt er über Bauchschmerzen, die sich im Laufe des Tages steigern. Schließlich bricht er zusammen und stirbt in der Notaufnahme. Für Dr. G wird die Klärung der Todesursache knifflig, denn die Familie will keine Autopsie ... Judith Kerchner ist kerngesund, als sie plötzlich tot in ihrem Blumenladen zusammenbricht. Dr. G muss sehr genau hinsehen, um die Ursache für Judiths frühes Ableben zu finden.

