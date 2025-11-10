Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 14vom 10.11.2025
47 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12

Gegen Ende seiner Schicht fühlt sich Kellner Jeffrey Woods nicht wohl und bittet seine Freundin, ihn abzuholen. Auf dem Weg zu ihrem Auto kollabiert der junge Mann und stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Jeffrey war kerngesund - zumindest auf den ersten Blick ... Die Nichte von Melinda Lopez ist beunruhigt: Ihre Tante geht nicht mehr ans Telefon. Eine Nachbarin findet sie schließlich tot auf dem Badezimmerboden liegend. War es ein Unfall?

