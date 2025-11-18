Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deadly Decisions

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 19vom 18.11.2025
Folge 19: Deadly Decisions

46 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 16

Ein Lkw-Fahrer findet eine Tote am Straßenrand. Das Gesicht der Frau ist zertrümmert, und sie trägt keinen Ausweis bei sich. Alles sieht nach Mord aus. Dr. G muss nun nicht nur die Todesursache ermitteln, sondern auch die Identität der Frau feststellen, damit ihr Mörder überführt werden kann. Cisco Rivera probiert auf einem See sein neues Boot aus. Doch er kehrt nie von dem Trip zurück - Taucher bergen schließlich seine Leiche. Was ist passiert?

