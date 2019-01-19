Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Klein

Aller Anfang ist schwer - Teil 2

Staffel 5Folge 2vom 19.01.2019
Aller Anfang ist schwer - Teil 2

Dr. Klein

Folge 2: Aller Anfang ist schwer - Teil 2

44 Min.Folge vom 19.01.2019Ab 12

Der Zustand der an Kinderdemenz erkrankten Nora verschlechtert sich zusehends. Dr. Valerie Klein hofft, eine Lösung zu finden, wissend, dass ihr - und Nora - nicht viel Zeit bleibt. Luna Haller ist unzufrieden - sowohl mit ihrer Beziehung zu Dr. Schick als auch mit ihrer Situation in der Klinik, wo sie sich mehr und mehr von Prof. Gül gemobbt fühlt. Als sie erfährt, dass Noras Vater ob ihres Zustands seinen Job aufgibt, wächst in ihr ein Gedanke. Patrick leidet unter der Trennung von seinem Freund Kaan und lenkt sich ab, indem er mit Carolins und Volkers Hilfe einen Truck für den Stuttgarter Christopher Street Day herrichtet. Dort lernt er den attraktiven Chris Brandt kennen. Carolin ist sicher, dass das der Mann fürs Leben ihres besten Freundes werden wird. Beide ahnen nicht, dass Chris ein düsteres Geheimnis hat.

