Dr. Klein
Folge 3: Auf einen Schlag
Valerie Klein ist baff: Ihre Tochter kommt - nebst lesbischer Partnerin. Mit allem hätte Valerie gerechnet, aber nicht damit, dass ausgerechnet ihre Toleranzgrenze niedriger ist als gedacht. Dr. Lang hat sein Gedächtnis zurück und ist ganz der Alte. Jetzt will Lang auch endlich Schwester Martha seine Gefühle gestehen. Er ahnt nicht, dass seine Mutter diesbezüglich bereits interveniert hat - wenn auch anders, als Lang es sich jemals ausmalen könnte. In die Klinik wird die 17-jährige Maja eingeliefert, die brutal zusammengeschlagen wurde. Maja befindet sich auf dem Weg zu einer Geschlechtsanpassung. Ist das der Grund, warum sie attackiert wurde? Patrick und Chris haben eine Nacht miteinander verbracht. Patrick redet sich ein, dass es sich um eine lockere Geschichte handelt. Doch stimmt das? Oder ist da mehr drin? Benno Haas, Valeries erster Freund, fängt als Anästhesist in der Rosenstein-Klinik an. Valerie ist sich nicht ganz sicher, ob nicht sie der Grund dafür ist, dass Benno nach Stuttgart gekommen ist. Bringt der Mann sie durcheinander?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick