Folge 1: Aller Anfang ist schwer - Teil 1
Es ist ein Schock für Dr. Klein: Die Symptome der kleinen Nora Jensen sprechen für eine beginnende Kinderdemenz - und diese verläuft schnell und endet tödlich. Gibt es wirklich keine Hilfe? Nach seinem dubiosen Unfall wacht Dr. Lang aus dem Koma auf - allerdings mit Amnesie. Schwester Martha hat ein schlechtes Gewissen, schließlich hat ihr Ex-Freund den Unfall verursacht. Wird Dr. Lang sein Gedächtnis zurückerlangen? Auch im Hause Klein bleibt es turbulent: Volker Beier zieht mit seiner Tochter ein. Eine Situation, die von allen Beteiligten, insbesondere dem dementen Peter Wagner, ein hohes Maß an Improvisationstalent erfordert. Dr. Schick bereut mittlerweile, dass er Luna Haller von seiner Parkinson-Erkrankung erzählt hat. Zu groß ist Lunas Helfersyndrom, zu gering Davids Bereitschaft, sich helfen zu lassen. Hat ihre Beziehung eine Zukunft? Es gibt viel zu tun für Dr. Valerie Klein, doch sie wäre nicht sie selbst, wenn sie sich den Herausforderungen ihres Lebens nicht mit Humor und einer Prise Zweckoptimismus stellen würde.
