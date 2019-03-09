Dr. Klein
Folge 9: Auf dünnem Eis
Peter Wagner hat Geburtstag. Die Stimmung in der Familie ist allerdings durchwachsen - wie sollen Valerie und Carolin damit umgehen, dass Gundula einen Liebhaber hat? Sollen sie es ihrem Vater erzählen oder sich besser nicht einmischen? Die Entscheidung wird ihnen abgenommen, denn Gundula präsentiert als Geburtstagsgeschenk eine Wahrheit, mit der nun wirklich niemand gerechnet hat. In die Rosenstein-Klinik werden nach einem schweren Verkehrsunfall der 13-jährige Aaron und sein Bruder im Säuglingsalter eingeliefert. Die Mutter starb kurz nach dem Unfall. Valerie befürchtet, dass die beiden Vollwaisen in ein Kinderheim überstellt werden und dass sich eine Adoption oder eine Pflegschaft als schwierig erweisen könnte. Denn neben dem Trauma nach dem Unfall und dem Verlust der Mutter als einzige Bezugsperson stellt sich heraus, dass Aaron autistische Züge aufweist. Als Valerie Rat bei Benno sucht, brechen die alten Gefühle zwischen den beiden wieder auf.
