Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Folge 1: Sidcup & Barnsley
41 Min.Folge vom 09.08.2024Ab 6
Sophia und Raph renovieren ihr neu erworbenes Zuhause selbst, benötigen allerdings Hilfe beim Umbau der Küche und des Badezimmers. Sie wenden sich an den Profi-Zimmermann Mark Millar, doch das Budget ist mit nur 13.000 Pfund sehr klein. Auch in Yorkshire braucht ein Paar Marks Unterstützung. Mit den zur Verfügung stehenden 6.000 Pfund wollen Stephen und Lee zwei schicke Badezimmer einrichten. Sind die Vorhaben realistisch?
Genre:Heimwerken
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Hat Trick International, HAT TRICK