Harrogate & South WalesJetzt kostenlos streamen
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Folge 6: Harrogate & South Wales
41 Min.Folge vom 10.08.2024Ab 6
Die Renovierungsarbeiten von Aled und Danielle dauern bereits seit fast zwei Jahren an. Die letzte Baustelle des Hauses ist die Küche - doch das Paar kann sich auf kein gemeinsames Design einigen. Während Danielle sich eine dunkle und eher traditionelle Küche wünscht, besteht ihr Ehemann auf helle Farben und eine moderne Ausstattung. Wird Mark Millar den beiden helfen, einen Kompromiss zu finden?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Dokumentation
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Hat Trick International, HAT TRICK