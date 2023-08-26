Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Kent & Harrow

sixxStaffel 3Folge 4vom 26.08.2023
Kent & Harrow

Kent & HarrowJetzt kostenlos streamen

Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Folge 4: Kent & Harrow

42 Min.Folge vom 26.08.2023Ab 6

John und Suzanne wollen ihr altes Haus von drei auf fünf Zimmer aufstocken. Zudem will das Paar zwei Bäder einbauen. Für das gesamte Projekt bleibt jedoch nur ein Budget von 5.000 Pfund übrig. Selbst für den erfahrenen Handwerker Mark Millar stellt das Vorhaben eine echte Herausforderung dar.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
sixx
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Alle 3 Staffeln und Folgen