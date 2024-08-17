Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Folge 7: Caterham & New Malden
42 Min.Folge vom 17.08.2024Ab 6
Mike und Kerrie haben ein großes Umbau-Projekt gestartet. Das Paar hat vor einigen Jahren ein Haus mit zwei Schlafzimmern gekauft und will es nun so ausbauen, dass am Ende fünf Zimmer daraus entstehen. Zudem plant die sechsköpfige Familie eine große und offene Küche, in der sie sich alle gemeinsam versammeln können. Mark Millar steht den beiden mit Rat und Tat zur Seite.
Genre:Heimwerken, Dokumentation
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Hat Trick International, HAT TRICK