ECO
Folge vom 16.01.2025: Eco Spezial vom 16.01.2025
30 Min.Folge vom 16.01.2025
Anlässlich der Angelobung von Donald Trump untersucht "Eco" die Risiken und fragt, was uns die Globalisierung gebracht und was sie gekostet hat. Trump wird am 20. Jänner zum zweiten Mal als US-Präsident angelobt werden. Das wird auch die Weltwirtschaft verändern. Trump steht für Protektionismus, Zölle und Handelskrieg. Unter seiner Präsidentschaft wird sich eine Entwicklung verstärken, die spätestens seit dem Ukraine-Krieg unumkehrbar scheint: Die Welt zerfällt in Blöcke – auch in Wirtschaftsblöcke. Auf der einen Seite stehen die USA, auf der anderen China und Russland. Europa, einschließlich Österreich, wird sich womöglich für eine Seite entscheiden müssen. Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2