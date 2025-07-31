Eco Spezial: Cyber-Crime in Österreich - wie digitale Verbrecherbanden Unternehmen und Behörden erpressen vom 31.07.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 31.07.2025: Eco Spezial: Cyber-Crime in Österreich - wie digitale Verbrecherbanden Unternehmen und Behörden erpressen
Gehackt und lahmgelegt – Cyber-Angriffe nehmen massiv zu. Niemand ist vor Hackerangriffen sicher, nicht einmal Microsoft oder Österreichs Ministerien. Inhalt: Gehackt und lahmgelegt – wie digitale Verbrecherbanden Unternehmen und Behörden erpressen. Vor Cyber-Kriminalität ist niemand sicher, nicht einmal der US-Software-Riese Microsoft. Auch in Österreich nehmen Cyber-Angriffe massiv zu: das Außenministerium, das Land Kärnten oder private Unternehmen wie der Kranhersteller Palfinger – sie alle haben bereits Erfahrungen mit Hackerangriffen gemacht. Besonders beliebt sind digitale Erpressungen. Zuerst wird das Computersystem gehackt - vom Kopierer über die zentrale Buchhaltung bis hin zur Lagerlogistik: Plötzlich ist alles lahmgelegt. Danach kommt eine Aufforderung Lösegeld zu zahlen, meist in einer Kryptowährung wie Bitcoin. Innerhalb einer bestimmten Frist, sonst sind alle Daten weg. Oft wird gezahlt. Bildquelle: Christian Ohde / ChromOrange / picturedesk.com