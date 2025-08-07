Eco Spezial: Gentechnik? Ja, natürlich. vom 07.08.2025Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 07.08.2025: Eco Spezial: Gentechnik? Ja, natürlich. vom 07.08.2025
Enthüllende Food-Doku: In Österreich landen seit Jahrzehnten gentechnisch veränderte Lebensmittel auf dem Teller – oft ohne Kennzeichnung. Diese Doku zeigt, wie das möglich ist, welche Ausnahmen gelten und was in unserem Essen steckt. Inhalt: „Bio“ und „gentechnikfrei“ gelten für viele als Garant für natürliche Lebensmittel – doch das stimmt nur bedingt. Denn bereits seit Jahrzehnten werden Pflanzen mit Methoden wie radioaktiver Bestrahlung oder chemischer Behandlung gezüchtet – ganz legal, ohne Kennzeichnung. Die neue Gentechnik mit der „Genschere“ CRISPR verspricht präzisere Eingriffe, sorgt aber für Diskussionen. Die Doku deckt auf, was in unserem Essen steckt, wo die Grenzen verlaufen – und warum die EU vor einer entscheidenden Entscheidung steht. Bildquelle: Andreas Arnold / dpa / picturedesk.com | Science Photo Library / picturedesk.com