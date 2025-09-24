Eco Spezial: Videospiele als Big Business vom 25.09.2025Jetzt kostenlos streamen
ECO
Folge vom 24.09.2025: Eco Spezial: Videospiele als Big Business vom 25.09.2025
Fast die Hälfte der Weltbevölkerung spielt Videospiele. Die Branche boomt mit fast 200 Milliarden Dollar Umsatz, größer als Musik und Film zusammen. Wie schwer ist der Weg zum Erfolg im Milliardenmarkt Gaming? Inhalt: Doch während die Umsätze boomen und die Spielerzahlen weiterhin steigen, ist die Stimmung innerhalb der Branche schlecht. Denn zuletzt haben Meldungen über massive Kündigungswellen Schlagzeilen gemacht. Der Grund dafür: Der Hype, der der Branche ab 2020 im Zuge der Corona-Pandemie massive Wachstumsraten bescherte, ist vorbei. Zehntausende haben ihre Jobs in der Spieleindustrie in den letzten Monaten verloren, viele Game-Projekte wurden eingestampft und ganze Entwicklerstudios geschlossen. Millionenschwere Produktionen wurden teils veröffentlicht und wegen Erfolglosigkeit schon nach wenigen Tagen wieder offline genommen. Trotzdem drängen aktuell immer mehr junge Menschen in die Branche. Viele wollen ihr Hobby als „Game-Designer“ zum Beruf machen – auch in Österreich. Doch wer den Schritt wagt und ein eigenes Entwicklerstudio gründet, muss sich mit immer größer werdender weltweiter Konkurrenz messen. Denn noch nie war es so einfach, ein Videospiel zu entwickeln und zu veröffentlichen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei bereits jetzt der Fortschritt künstlicher Intelligenz.Doch wie hart ist der Weg zum Erfolg im milliardenschweren Gaming-Business tatsächlich? Kann es auch gelingen, von Österreich aus den Durchbruch zu schaffen? Bildquelle: Panama Pictures / Action Press / picturedesk.com