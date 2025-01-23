Eco Spezial: Aufstieg, Pleite, Festnahme - Der Fall Rene Benko vom 23.01.2025Jetzt kostenlos streamen
ECO
Folge vom 23.01.2025: Eco Spezial: Aufstieg, Pleite, Festnahme - Der Fall Rene Benko vom 23.01.2025
Im Juli 2025 wurde gegen Rene Benko Anklage erhoben. Ihm wird vorgeworfen, Vermögenswerte verschwiegen und dadurch die Befriedigung der Gläubiger im Zuge der Insolvenz beeinträchtigt zu haben. Am 15. Oktober 2025 hat das Landesgericht Innsbruck den Immobilienunternehmer schließlich teilweise schuldig gesprochen und zu zwei Jahren Haft verurteilt. Das „Eco Spezial“ vom Jänner 2025 beleuchtet den Werdegang des Gründers der insolventen Signa-Gruppe. Lange galt er als österreichischer Vorzeigeunternehmer mit hochwertigen Immobilien in mehreren Ländern. Im Jahr 2023 kam es zur Pleite, doch sein luxuriöses Leben konnte er dank verschiedener Stiftungen in seinem Umfeld weiterhin finanzieren. Ab Januar 2025 befand sich der Tiroler in Untersuchungshaft. Bildquelle: ORF, EXPA/APA/picturedesk.com