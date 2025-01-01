Edel & Starck
Folge 7: Kann denn Liebe Sünde sein
46 Min.Ab 6
Eines Tages bekommt Felix seinen Kaffee während eines Mandantengesprächs von einer äußerst attraktiven Frau serviert. Nach anfänglicher Verwirrung stellt sich heraus, dass es sich bei der jungen Dame um Monika, die neue Praktikantin, handelt. Als Sandra einen Unfall hat und daheim bleiben muss, wird Monika kurzerhand zu Felix' rechter Hand. Die beiden verstehen sich blendend und kommen sich bei der Arbeit immer näher ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Edel & Starck
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH