Edel & Starck
Folge 4: Seitensprung am Weidezaun
46 Min.Ab 6
Hengst Orlando konnte dem Ruf der Natur nicht länger widerstehen und beglückte die Stute Mistral. Nun ist das außergewöhnlich erfolgreiche Rennpferd trächtig, und der Eigentümer fordert Schadenersatz - Felix nimmt sich des Falls an. Unterdessen setzt sich Sandra für Britta und Kai Siebert ein, die beim Kauf eines Fertighauses geprellt wurden. Als die Anwältin erfährt, dass ihr Ex-Boss Dr. Schiller die Vertretung der Gegenseite übernimmt, ist Sandras Ehrgeiz geweckt ...
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH