Edel & Starck
Folge 13: Ein toller Tag
46 Min.Ab 6
Sandras 30. Geburtstag beginnt mit einer herben Enttäuschung - Felix hat ihren großen Tag komplett vergessen. Auch im Prozess gegen die Diebin Marion Bräutigam lässt sie der Gedanke nicht los, dass ihr Leben nicht so verläuft, wie es sollte. Erst ihre Freundin und Staatsanwältin Patricia reißt Sandra aus ihren Überlegungen. Plötzlich stürmt auch noch der Geiselnehmer Stefan Pelzer den Gerichtssaal, der die Freilassung seiner inhaftierten Freundin Sabine erzwingen will.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH