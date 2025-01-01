Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Edel & Starck

Kann denn Liebe Sünde sein

ATV 2Staffel 2Folge 7
Kann denn Liebe Sünde sein

Kann denn Liebe Sünde seinJetzt kostenlos streamen

Edel & Starck

Folge 7: Kann denn Liebe Sünde sein

46 Min.Ab 6

Eines Tages bekommt Felix seinen Kaffee während eines Mandantengesprächs von einer äußerst attraktiven Frau serviert. Nach anfänglicher Verwirrung stellt sich heraus, dass es sich bei der jungen Dame um Monika, die neue Praktikantin, handelt. Als Sandra einen Unfall hat und daheim bleiben muss, wird Monika kurzerhand zu Felix' rechter Hand. Die beiden verstehen sich blendend und kommen sich bei der Arbeit immer näher ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Edel & Starck
ATV 2
Edel & Starck

Edel & Starck

Alle 4 Staffeln und Folgen