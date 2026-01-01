Edel & Starck
Folge 1: Muffel und Männer
46 Min.Ab 6
In unbändiger Liebe verfasst der 18-jährige Alexander Hanisch tagtäglich Gedichte für seine Angebetete. Diese fühlt sich jedoch durch seine Avancen eher belästigt und droht mit einer Klage. Als Sandra es schafft, die Klage abzuwenden, ist Alexander so beeindruckt, dass er nun für sie schwärmt. Unterdessen bittet Biene Felix um juristische Unterstützung. Während ihres Urlaubs wurde ihr Koffer gestohlen, doch die Versicherung will nicht für den ganzen Schaden aufkommen ...
Edel & Starck
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH