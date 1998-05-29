Ein Fall für Zwei
Folge 11: Schlechte Karten
Beim Verlassen eines feinen Restaurants wird Dr. Voss Zeuge einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einem aufgebrachten Mann und einem verliebten Paar. Obwohl er selbst gerade in attraktiver Gesellschaft ist, fühlt sich Dr. Voss - im Unterschied zu anderen Passanten - genötigt zu schlichten. Nachdem er den Angreifer durch einen Fausthieb zu Boden gestreckt hat, erkennt dieser in ihm einen früheren Freund von der Uni: Der Journalist Patrick Witt und Johannes Voss verabreden ein baldiges Wiedersehen, das jedoch anders ausfällt als erwartet. Der von Witt auf der Straße gewaltsam zu einer Geldzahlung aufgeforderte Elmar Bauer - der "Verflossene" seiner Stiefmutter Gerda - wurde nämlich einen Tag später ermordet. Bauers neue Geliebte, die jüngere und etwas schräge Rita Kogel, will zur mutmaßlichen Tatzeit Patrick Witts Wagen vor Bauers Wohnung gesehen haben. Jedenfalls braucht er Dr. Voss jetzt dringend als Anwalt, zumal er sich schon beim ersten Verhör von Hauptkommissar Sander in Widersprüche verstrickt. Offensichtlich hat Patrick Witt als Journalist in Hamburg von einigen Illusionen Abschied nehmen müssen und zuletzt als Aushilfe im Fotogeschäft seiner Stiefmutter arbeiten müssen.
