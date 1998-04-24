Ein Fall für Zwei
Folge 9: Verladen und verkauft
Ulli Ritter hat seinen luxuriös eingerichteten Wohnwagen auf einem idyllischen Campingplatz fest am Seeufer installiert, um dort ungehemmt seiner erfolgreichen Leidenschaft für attraktive Frauen nachgehen zu können. Während er Maria, die junge und sinnenfrohe Ehefrau seines Kollegen Jürgen Weber, wieder in seinem dünnwandigen Lustschloss verwöhnt, wird nach Einbruch der Dunkelheit ein Brandanschlag auf den Wohnwagen verübt. Eine Gasflasche explodiert unter dem Wagen, und das heimliche Liebespaar stirbt in einem Feuerpilz. Noch in der gleichen Nacht wird Jürgen Weber bei sich zu Hause aus dem Schlaf gerissen: Kommissar Henkhaus wirft dem betrogenen Ehemann - auch aufgrund einzelner Indizien - vor, den grauenhaften Tod seiner Frau und ihres Geliebten verursacht zu haben. Rechtsanwalt Dr. Voss ist bereit, Weber zu verteidigen, gibt sich aber mit den bisherigen Ermittlungen der Polizei nicht zufrieden. Sein Detektiv Matula ist diesmal jedoch etwas zerrissen. Einerseits findet er auf dem Campingplatz und in der Frachtabteilung der Bahn AG bald Zeugen und Verdächtige, die hinreichende Motive hatten, Ulli Ritter zu beseitigen; andererseits interessiert er sich mindestens genauso stark für das soeben von Tante Lenchen geerbte Grundstück auf dem Lerchesberg. Sein Freund Dr. Voss möge den damit verbundenen Papierkram schnell erledigen, damit er den erwarteten Millionenerlös sinnvoll investieren kann. Nich nur an der Börse, sondern beispielsweise auch in der Karibik als Segelurlauber.
