Ein Fall für Zwei
Folge 4: Ende einer Täuschung
Für Annette Hoffmann ist der Traum fast jeder Schauspielerin in Erfüllung gegangen: Sie hat einen Vertrag mit "Hollywood" abgeschlossen. Zur Feier dieser Sensation gibt ihr Bruder und Manager Lothar im Garten seiner Villa eine rauschende Party mit illustren Gästen, zu denen auch RA Dr. Voss zählt. Als jedoch ihr etwas zu junger Geliebter Axel Mohl mit Verspätung eintrifft, kommt es zu einem peinlichen Eklat: Annette stellt ihren Lover stimmgewaltig zur Rede, nachdem er von ihrer Haushälterin Martha am Morgen beim Verlassen eines gewissen Hotels in eindeutiger Umarmung mit einer anderen Frau gesehen worden ist. Am nächsten Tag wird Annette blutverschmiert neben der Leiche ihres Geliebten Axel in seiner Wohnung sitzend gefunden. Und zwar von Axels Freund Gregor Beck, der ihm gerade den halben Anteil an seinem Fitness-Studio verkaufen wollte. Hauptkommissar Emmerich kennt keine Rücksicht auf die Prominenz von Annette Hoffmann und nimmt sie unter dringendem Mordverdacht fest. Im Auftrag ihres von Lothar Hoffmann eingeschalteten Anwalts Dr. Voss ermittelt Matula sehr bald pikante Einzelheiten. Unter anderem stellt sich heraus, dass Axel für eine Frau tätig war, die unter der Firma "Adonis" leichte Männer an neugierige und betuchte Damen verkuppelt. Außerdem erhärtet sich der Verdacht, dass auch Annettes hübsche Tochter Pia in die Geschichte verstrickt ist.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick