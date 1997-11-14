Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 11Folge 3vom 14.11.1997
59 Min.Folge vom 14.11.1997Ab 12

Auf der Anklagebank des Schwurgerichts sitzt mit Röhrenhosen und derben Schuhen der 22-jährige Spät-Punker Oliver Zenker. Im Zuschauerraum erwartet seine Clique von "Olli" einen "starken Auftritt" gegen "die da oben". Obwohl die mit Dr. Voss befreundete Staatsanwältin Dr. Renate Kraft dem Angeklagten vorwirft, am Rande eines Einbruchs einen Mann erschlagen zu haben, und trotz der Ermahnungen seines Anwalts Dr. Voss, versucht Olli, die Sache ins Lächerliche zu ziehen. Durch Vortäuschen eines epileptischen Anfalls und mit Hilfe einer Waffe, die ihm im nachfolgenden Getümmel von seiner Freundin Sarah zugesteckt wird, gelingt ihm die Flucht aus dem Gerichtsgebäude. Dr. Voss wendet sich an Matula, um seinen Mandanten vor noch größeren Fehlern zu bewahren. Sein erster Weg führt Matula zu dem Antiquitätenhändler Kilian, genannt "Moses", der um sich eine Reihe von jungen gestrauchelten Helfern wie Olli und Sarah versammelt hat. Unter ihnen Olivers Freund René, der Sarah zwischenzeitlich "getröstet" hat, und der etwas ältere Händler und Zuhälter Andi Kolanski. Während Dr. Voss bei der Staatsanwältin gutes Wetter für seinen Mandanten zu machen versucht, steigt Matula in die Abgründe des Frankfurter Punker-Milieus.

