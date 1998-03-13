Ein Fall für Zwei
Folge 7: Unheimliche Geschäfte
Der Fernsehjournalist Jörg Wagner wird von sechs Messerstichen getötet in seiner Wohnung aufgefunden. Neben Wagners Leiche sitzt völlig verstört seine jüngere Kollegin und Freundin Heike Küster. Nachdem Kommissar Achtermann auf Wagners Anrufbeantworter eine Morddrohung von Heike findet, nimmt er die offenbar von Eifersucht Gepeinigte fest und weist sie zur Beobachtung in eine psychiatrische Klinik ein. Heikes verzweifelte Großmutter, Gisela Küster, sucht Hilfe bei Dr. Voss. Im beruflichen Umfeld des Ermordeten findet Matula Anhaltspunkte für andere Erklärungen der Bluttat. Denn Wagner und Heike arbeiteten in der Produktionsfirma "Weitwinkel", die in dem Verdacht steht, skrupellos Beiträge für Boulevardmagazine von privaten Fernsehsendern zu manipulieren. Eine mysteriöse Rolle scheint dabei Heikes attraktive Kollegin Brigitte Lutz zu spielen, die mit Wagner ein Verhältnis unterhielt, obwohl sie aus Karrieregründen hauptsächlich mit Alexander schlief, dem Sohn ihres Chefs Hagenbach. Kiezkönig Hagenbach hatte nach der glimpflich verlaufenen Entführung seines Sohnes Alexander und Zahlung von vier Millionen Mark Lösegeld der Frankfurter Unterwelt den Rücken gekehrt, und die risikoärmeren Gewinnchancen des Privatfernsehens und des Immobilienmarktes entdeckt. Matulas Vermutung geht dahin, dass Wagner ermordet wurde, weil er Hagenbachs Starjournalisten Fred Dietrich erpresst hatte, der seine TV-Filme besonders karrierefördernd fälschen konnte.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick