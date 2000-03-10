Ein Fall für Zwei
Folge 11: Schmutzige Wäsche
Auf der Heimfahrt nach einem gemeinsamen Kinobesuch werden Dr. Voss und Matula von einem betrunkenen Radfahrer in einen Verkehrsunfall verwickelt. Mit unbestimmtem Schuldgefühl bringen sie Horst Rahn in die Klinik. Als Matula ihm wenige Tage später das reparierte Rad in seine dürftige Wohnung zurückbringt, entwickelt sich zwischen ihm und dem sympathischen Rahn freundschaftliches Vertrauen. Wie sich herausstellt, befindet sich Rahn in einer äußerst kritischen Situation: Nach sechs Jahren Haft ist er gerade wegen guter Führung vorzeitig entlassen worden und versucht erfolglos, Kontakt zu seiner Exfrau aufzunehmen. Sie ist nach der Scheidung vor fünf Jahren mit ihrer 13-jährigen Tochter Sandra zu ihrer Schwester Renate Schweitzer gezogen. Die resolute Renate - die nach dem Tod ihres Mannes dessen Großwäscherei erfolgreich weiterführt - will jeden Kontakt ihres wegen Mordes verurteilten Ex-Schwagers zu seiner alten Familie unterbinden. Aufgrund der Aussage ihres leitenden Mitarbeiters Armin Trautwein wurde der leichtlebige Wäschereifahrer Rahn damals schuldig befunden, seine Geliebte - die hübsche Büglerin Cora Moll - im Affekt getötet zu haben.
