Folge 5: Terror aus dem Jenseits
Karsten Seiler hat die Eifersucht seiner Ehefrau Sofia eine Reihe von Jahren ertragen, weil sie ihm den Rücken frei hielt für seine Entfaltung als Künstler. Er konnte ungestört malen, während Sofia mit ihrem Bruder und Steuerberater Rüdiger Friedmann seine Vermarktung betrieb. Ihre finanzstarke Fürsorge ging so weit, daß sie Karsten zuliebe eine Galerie aufbaute, die unter der Leitung ihres zweiten Schützlings Horst Adler immer bessere Geschäfte mit Seilers Bildern machen konnte. Als Sofia jedoch spürte, wie ihr Karstens Gefühle entgleiten, schaltet sie Detektiv Dieter Hornung ein. Unter dem Druck des Ergebnisses dieser Ermittlungen, mußte ihr Karsten eröffnen, daß seine Freundin schwanger von ihm ist. Vierzehn Tage nachdem Karsten Seiler das gemeinsame luxuriöse Penthouse verlassen hat, will er sich seine persönlichen Sachen und Bilder aus der Wohnung holen. In Erwartung einer dramatischen Zuspitzung der Situation hat Sofia ihren Detektiven Hornung als Beschützer hinzu gebeten. Da sich dieser wegen eines Verkehrsstaus verspätet, kann er nicht mehr verhindern, daß Sofia ganz offensichtlich von der Dachterrasse herunter gestoßen wird. Geistesgegenwärtig kann Hornung allerdings den durch einen Hinterausgang fliehenden Noch-Ehemann Karsten stellen und der Polizei übergeben. Die ersten Ermittlungen im Penthouse belasten ihn schwer, da seine sämtlichen Bilder offenbar von Sofia zerschnitten worden sind. Belastend ist zudem die Tatsache, daß Karsten Alleinerbe von Sofia ist, ausgenommen für den Fall, daß er als ihr Mörder entlarvt wird.
