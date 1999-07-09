Ein Fall für Zwei
Folge 6: Der zweite Tod
Viel ist geschehen in den fünfzehn Jahren, in denen Johannes Voss seine Freundin Ines nicht wiedergesehen hat: Ines hat geheiratet und wirkt attraktiver denn je, obwohl ihre Ehe mit Reinhard Häusler schon längere Zeit nicht mehr reibungslos lief. Eine Trennung war jedoch kaum möglich, weil er den mittelständischen Betrieb ihres Vaters nach dessen Tod allein weiterführen musste. Nachdem sie vor vier Wochen auch ihren Mann verlor und ganz auf sich allein gestellt ist, kämpft sie nun um die Auszahlung der auf sein Leben abgeschlossenen Versicherung. Mit der Summe von zwei Millionen Mark könnte sie mehrere Dutzend Arbeitsplätze in ihrer Fabrik retten. Jedenfalls braucht sie jetzt nicht nur einen guten Anwalt, sondern einen Freund, dem sie voll vertrauen kann. Sehr glaubwürdig erzählt sie Dr. Voss, wie ihr Mann bei einer feucht-fröhlichen Segeltour gegen Mitternacht offenbar vom Boot gefallen und ertrunken ist, weil sie ihn im Dunkeln nicht schnell genug finden konnte. Häuslers Versicherung will diese Geschichte nicht recht glauben, weil seine Leiche noch immer nicht gefunden wurde.
